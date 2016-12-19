Счетная палата уличила страховщиков ОМС в потере 30,5 млрд рублей

Счетная палата нашла, что обязательное медицинское страхование (ОМС) в 2015 г. потеряло 30,5 млрд руб.
Алексей Павлишак / ТАСС
По данным Счетной палаты, из этих 30,5 млрд руб. страховщики получили 25,4 млрд в качестве процента за ведение дел по ОМС, еще 0,6 млрд – в виде бонусов за экономию целевых средств и премий за показатели работы и 4,45 млрд руб. – в виде штрафов, взысканных с медицинских организаций за различные нарушения. 43% всех нарушений связано с неправильным оформлением медицинской документации – с орфографическими ошибками или непонятным почерком, сообщает аудитор Счетной палаты, за это в 2015 г. страховщики взыскали более 30 млрд руб.