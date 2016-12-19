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Статья опубликована в № 4227 от 19.12.2016 под заголовком: Управляющие ждут каникул

Franklin Templeton, BlackRock и другие управляющие активами могут вернуть в США миллиарды долларов

Если избранный президент Дональд Трамп выполнит обещание снизить налоги
Миллиарды долларов могут вернуть в США управляющие активами, если избранный президент Дональд Трамп выполнит обещание снизить налоги
Миллиарды долларов могут вернуть в США управляющие активами, если избранный президент Дональд Трамп выполнит обещание снизить налоги
Freepick

В секторе управляющих активами больше всего денег за рубежом у Franklin Templeton и BlackRock – $7,9 млрд и $4,7 млрд соответственно, пишет FT. Немалые запасы также у Principal Financial, AllianceBernstein, T. Rowe Price, Affiliated Managers и Eaton Vance. Компании США хранят прибыль за рубежом, чтобы не платить 35%-ный налог: эти средства можно использовать, например, для зарубежных поглощений. Если Трамп выполнит предвыборное обещание и снизит налог до 15%, эти деньги могут вернуться в США.

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