Franklin Templeton, BlackRock и другие управляющие активами могут вернуть в США миллиарды долларов

Миллиарды долларов могут вернуть в США управляющие активами, если избранный президент Дональд Трамп выполнит обещание снизить налоги
Freepick
В секторе управляющих активами больше всего денег за рубежом у Franklin Templeton и BlackRock – $7,9 млрд и $4,7 млрд соответственно, пишет FT. Немалые запасы также у Principal Financial, AllianceBernstein, T. Rowe Price, Affiliated Managers и Eaton Vance. Компании США хранят прибыль за рубежом, чтобы не платить 35%-ный налог: эти средства можно использовать, например, для зарубежных поглощений. Если Трамп выполнит предвыборное обещание и снизит налог до 15%, эти деньги могут вернуться в США.