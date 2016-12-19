Franklin Templeton, BlackRock и другие управляющие активами могут вернуть в США миллиарды долларов

В секторе управляющих активами больше всего денег за рубежом у Franklin Templeton и BlackRock – $7,9 млрд и $4,7 млрд соответственно, пишет FT. Немалые запасы также у Principal Financial, AllianceBernstein, T. Rowe Price, Affiliated Managers и Eaton Vance. Компании США хранят прибыль за рубежом, чтобы не платить 35%-ный налог: эти средства можно использовать, например, для зарубежных поглощений. Если Трамп выполнит предвыборное обещание и снизит налог до 15%, эти деньги могут вернуться в США.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров