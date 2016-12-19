Московская биржа готовится исключить пять эмитентов из высшего котировального списка

Московская биржа может исключить из высшего котировального списка акции минимум пяти эмитентов, заявила управляющий директор по фондовому рынку биржи Анна Кузнецова. 20 января 2017 г. будут подведены итоги первого этапа реформы листинга на бирже, сейчас в связи с этим проводится проверка, сказала она.

«20 января будет понижение [уровня листинга] некоторого количества бумаг», - признала Кузнецова: из 65 эмитентов высшего котировального списка всем требованиям биржи соответствует 35, пять эмитентов — каких именно, Кузнецова не уточнила — не соответствуют требованию по минимальной доле акций в свободном обращении (free float), и по 25 решение пока не принято.

Во втором эшелоне требованиям биржи соответствует половина из 32 эмитентов, сказала она.

Помимо free float у биржи есть претензии к качеству корпоративного управления эмитентов из обоих списков, добавила Кузнецова, в их советах директоров недостаточно независимых участников, не сформированы комитеты по аудиту и др., поэтому снижений в итоге может быть больше.

Биржа начала реформу листинга в 2014 г., чтобы упростить систему котировальных списков бумаг, приблизить ее к международным стандартам. Сейчас на бирже действует три котировальных списка акций: первого (высшего), второго и третьего уровня (некотировальный список). Соответствие эмитента тому или иному уровню определяется в зависимости от размера free float, качества корпоративного управления (например, не менее 20%, но не менее трех независимых членов в составе совета директоров — требование для включения в высший котировальный список) и других критериев.

Вероятные «пострадавшие» от снижения уровня листинга – негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Закон разрешает им инвестировать пенсионные накопления в акции только высшего котировального списка или входящие в расчет индекса ММВБ, рассказывает директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитно-рейтингового агентства Юрий Ногин: «Мы можем увидеть продажи со стороны НПФ».

Минимальное требование к free float, неисполнение которого может повлечь за собой исключение из высшего котировального списка, — 7,5%, замечает аналитик «ВТБ капитала» Илья Питерский. В числе бумаг, free float которых ниже этого показателя, — обыкновенные акции «Камаза» (4%), «Возрождения» (7%), «Уралкалия» (6%), «Полюса» (5%), «Мостотреста» (6%), перечисляет он, добавляя, что этот список может не совпадать со списком бумаг, которые действительно будут исключены.

19 декабря «Полюс» сообщил о решении провести допэмиссию на 13% увеличенного капитала (28,6 млн акций) по открытой подписке. Когда именно состоится размещение, представитель компании не уточнил. Ранее «Полюс» заявлял, что приведет структуру акционерного капитала в соответствие с требованиями биржи. Представитель «Камаза» отказался от комментариев. Представители «Возрождения», «Уралкалия» и «Мостотреста» пока не ответили на запросы.

С 2015 г. НПФ увеличили позицию в акциях, но инвестировали либо в голубые фишки, либо в бумаги, связанные со своими бенефициарами, замечает Ногин. Из перечисленных эмитентов, по его словам, действительно болезненным для НПФ могло бы стать только снижение уровня листинга «Полюса» — в акции других четырех компаний фонды активно не инвестируют.

В акции второго эшелона НПФ могут инвестировать исключительно пенсионные резервы, напоминает Ногин, но здесь оттока ждать не стоит: если фонд приобретает акции из второго котировального списка, он делает это, основываясь на внутренней информации об эмитенте, и снижение уровня листинга [до третьего] на решении никак не скажется.

Ограничения на инвестиции в акции есть и у страховых компаний: они могут инвестировать страховые резервы в акции с определенным уровнем рейтинга либо включенные в котировальный список высшего уровня. Но доля акций среди активов страховых компаний — в пределах 7% (это около 120 млрд руб.), замечает аналитик S&P Виктор Никольский, и в нее входит много вложений в некотируемые на бирже бумаги: в основном их баланс слагается из депозитов, облигаций и дебиторской задолженности.

Большинство других инвесторов, помимо НПФ и страховщиков, вряд ли заметят изменение уровня листинга тех или иных акций, замечает трейдер БКС Максим Рябов: «Значительным событием могло бы стать исключение бумаг из индекса MSCI или FTSE 100 — тогда ими перестанут интересоваться иностранцы, и бумага начнет торговаться с другим мультипликатором».