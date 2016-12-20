Банки
Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Из мошенников в растратчики

Следствие изменило обвинительную статью для бывших совладельцев банка «Траст»

Ранее их обвиняли в мошенничестве, теперь – в растрате
Бывший совладелец «Траста» Илья Юров, по версии следователей, стал растратчиком
Бывший совладелец «Траста» Илья Юров, по версии следователей, стал растратчиком
Петр Сивков / ТАСС

Следствие изменило статью, по которой предъявлено обвинение совладельцам банка «Траст» Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову. Ранее они обвинялись по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой), теперь – по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата с использованием служебного положения), все – в особо крупном размере. Об этом говорится в постановлении Тверского районного суда города Москвы о повторном аресте Юрова, вынесенном 13 декабря, с которым ознакомились «Ведомости».

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