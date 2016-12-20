Банки
Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Драгоценные клиенты

Трейдеры Barclays готовы попрощаться с 7000 клиентов

Они приносят ему слишком мало бизнеса и прибыли, сообщает Bloomberg
Barclays не хочет работать с 7000 клиентов, приносящих слишком мало бизнеса его трейдинговому подразделению, сообщает Bloomberg
Barclays не хочет работать с 7000 клиентов, приносящих слишком мало бизнеса его трейдинговому подразделению, сообщает Bloomberg
Alastair Grant / AP

Британский Barclays с помощью компьютерной системы Flight Deck выявил 7000 самых невыгодных клиентов трейдингового подразделения. Им будет предложено давать Barclays больше заказов или подумать о смене банка. «У нас есть данные по отдаче для банка от клиентов, поэтому мы можем говорить жестко с клиентами, – цитирует Bloomberg соруководителя отдела глобальной дистрибуции Barclays Кашифа Зафара. – Мы не занимаемся старомодным бизнесом, основанным на больших доходах с низкой прибылью, это плохая стратегия».

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