Трейдеры Barclays готовы попрощаться с 7000 клиентов

Британский Barclays с помощью компьютерной системы Flight Deck выявил 7000 самых невыгодных клиентов трейдингового подразделения. Им будет предложено давать Barclays больше заказов или подумать о смене банка. «У нас есть данные по отдаче для банка от клиентов, поэтому мы можем говорить жестко с клиентами, – цитирует Bloomberg соруководителя отдела глобальной дистрибуции Barclays Кашифа Зафара. – Мы не занимаемся старомодным бизнесом, основанным на больших доходах с низкой прибылью, это плохая стратегия».

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