Банки
Статья опубликована в № 4228 от 20.12.2016 под заголовком: Приватная национализация

Украина национализирует Приватбанк

Акционеры крупнейшего банка страны не смогли его докапитализировать
  • Дарья Борисяк,
  • Ольга Адамчук,
  • Илья Усов
  • / Ведомости
Украина национализировала крупнейший банк страны – Приватбанк
Украина национализировала крупнейший банк страны – Приватбанк
Д. Абрамов / Ведомости

Правительство Украины решило национализировать крупнейший в стране банк – Приватбанк (21% активов банковской системы). До сих пор его контролировали бизнесмены Игорь Коломойский (41,7%) и Геннадий Боголюбов (33,3%), но уже в понедельник началась передача 100% акций минфину. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что другого выхода не было – альтернатива выглядела безответственной, потому что она означала бы «закрыть глаза», «спрятать голову в песок и ждать, пока банк упадет» (цитата по «Прайму»). Национализацию неожиданно поддержал и Международный валютный фонд (МВФ). Это важный шаг для обеспечения финансовой стабильности, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

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