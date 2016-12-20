Украина национализирует Приватбанк

Украина национализировала крупнейший банк страны – Приватбанк
Д. Абрамов / Ведомости
Правительство Украины решило национализировать крупнейший в стране банк – Приватбанк (21% активов банковской системы). До сих пор его контролировали бизнесмены Игорь Коломойский (41,7%) и Геннадий Боголюбов (33,3%), но уже в понедельник началась передача 100% акций минфину. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что другого выхода не было – альтернатива выглядела безответственной, потому что она означала бы «закрыть глаза», «спрятать голову в песок и ждать, пока банк упадет» (цитата по «Прайму»). Национализацию неожиданно поддержал и Международный валютный фонд (МВФ). Это важный шаг для обеспечения финансовой стабильности, заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.