Трейдер Deutsche Bank заработал на манипулировании акциями более 255 млн рублей

Начальник отдела торговли акциями Deutsche Bank Юрий Хилов и его родственники в 2013-2015 гг. заработали на манипулировании акциями 255 млн руб., заявил начальник главного управления ЦБ по противодействию недобросовестным практикам на открытом рынке Валерий Лях.

ЦБ проверил операции Хилова, совершенные с 9 января 2013 г. по 2 июля 2015 г. Он совершал сделки по счетам клиента Deutsche Bank - лондонского Deutsche Bank London Branch. Хилову помогали родственники - жена Наталья Хилова и ее родители Игорь и Татьяна Новиковы. Все они завели себе брокерские счета (у каких именно брокеров, Лях не уточнил, сказав лишь, что у крупных) и зачислили на них деньги.

Хилов входил в систему контроля Deutsche Bank, это позволило ему в обход запретов банка установить на свой компьютер брокерское программное обеспечение и использовать не только от имени Deutsche Bank, но и от имени физических лиц - своих родственников, рассказывает Лях.

Хилов, действуя от их имени, покупал или продавал пакеты акций, часто - занимая средства у брокеров, а через короткое время выставлял обратные заявки в идентичном объеме. Одновременно он от имени Deutsche Bank London Branch заключал с этими акциями сделки, которые обеспечивали им выгодную цену продажи или покупки. Большинство заявок на обратные сделки удовлетворялось заявками Хилова. Манипуляции он проводил непосредственно из офиса Deutsche Bank, днем, во время работы.

Манипуляции шли по акциям «Газпрома», ВТБ, «Норильского никеля», «Лукойла», «Магнита» и «Роснефти», а также обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка, перечислил Лях. При этом Хилов пытался проводить операции и без «поддержки» из Deutsche Bank, но все они оказались убыточными.

За период расследования (2013-2015 гг.), прибыль Хилова и его родственников - и, соответственно, ущерб Deutsche Bank London Branch - составила 255 млн руб. Всего за эти три года они совершили манипуляций на 300 млрд руб.

Хилов и до начала расследования работал в Deutsche Bank на разных должностях, замечает Лях: всего с 2009 г. его прибыль могла составить до 0,5 млрд руб.

Cвязаться с Хиловым пока не удалось. Он уволился из Deutsche Bank в 2015 г. Родственники Хилова к банку никогда никакого отношения не имели. Не все они понимали, что действуют незаконно, подчеркнул Лях. Пресс-служба Deutsche Bank заверила, что тот провел внутреннее расследование в отношении деятельности бывшего работника, результаты которого переданы регулятору рынка.

Проверку ЦБ проводил совместно с Федеральным управлением финансового надзора Германии. Регулятор направил в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела: сумма ущерба относится к особо крупным. Отдельно ЦБ проведет расследование по поводу того, почему брокеры не установили подозрительных операций и ничего не предприняли: по словам Ляха, сделки в большинстве случаев приводили к существенным отклонениям параметров торгов соответствующими акциями.

«Мы рассчитываем на то, что Deutsche Bank обратится в правоохранительные органы с заявлением о нанесенном ему ущербе», - отметил Лях.

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