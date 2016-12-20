Спрос на вечные бонды Альфа-банка превысил $375 млн, рассказал «Ведомостям» один из управляющих, получивший предложение банка купить евробонды. Ценовой ориентир – 7,875% +/- 0,125 базисного пункта (б. п.).

Ранее агентство Reuters передавало, что Альфа-банк проводит сбор заявок инвесторов на покупку бессрочных облигаций, а ориентир доходности – около 8% годовых. Организаторы сделки – Альфа-банк и UBS.

Облигации Альфа-банк размещал в октябре 2016 г. – на $400 млн, спрос на бумагу превышал $500 млн. Первый колл-опцион был предусмотрен через 5,25 года, ставка купона на это время была зафиксирована на уровне 8% годовых (выплата ежеквартальная). Это был первый выпуск бессрочных бондов, который соответствует «Базелю III» (подразумевает включение средств в добавочный капитал первого уровня).

Дополнительный выпуск будет объединен в один с уже торгующимися бумагами 3 февраля 2017 г.

До сих пор бессрочные бонды выпускали только очень крупные банки. ВТБ разместил бессрочные евробонды на $1 млрд под 9,5% годовых летом 2012 г., включив их в расчет капитала первого уровня. Затем госбанк доразмещал «вечные» бонды на $1,25 млрд с доходностью 9,42% годовых. Вторым после ВТБ бессрочные евробонды разместил Газпромбанк на $1 млрд по ставке 7,875%. В этом году «вечный» евробонд разместил Альфа-банк на $400 млн c доходностью 8% годовых.

Последние два года такие рублевые займы проводил Россельхозбанк (РСХБ). В августе госбанк разместил бессрочные субординированные бонды на 10 млрд руб. (ставка первых 20 полугодовых купонов – 14,5%), а в октябре доразместил бумаги еще на 5 млрд руб. В «Долгосрочной программе развития РСХБ на 2014–2020 гг.» говорилось, что возможности дальнейших таких размещений сильно ограничены рынком и высокой стоимостью. РСХБ признавал, что надеется на докапитализацию за счет государства.