ЦБ не хочет оценивать малоликвидные бонды исходя из биржевых котировок

ЦБ хочет отойти от практики, когда оценка малоликвидных облигаций производится исходя из биржевых котировок, он рассчитывает заменить их данными о ликвидности из ценовых центров, заявил на XII репо-форуме первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Биржевые котировки по неликвидным ценным бумагам не отображают справедливую стоимость, но до сих пор активно использовались. «В международных стандартах отчетности первым критерием является не наличие или отсутствие биржевой котировки, а наличие или отсутствие активного рынка», – объяснил Швецов (цитата по «Интерфаксу»).

Регулятор просеет эмитентов Сегодняшнее объявление Центробанка не первое ужесточение политики в отношении эмитентов малоликвидных ценных бумаг. Вчера Московская биржа заявила о возможности исключения пяти эмитентов из Высшего котировального списка (всего в этот список входят 65 эмитентов). Неисполнение минимального требования к free float ( 7,5%) может повлечь за собой исключение из высшего котировального списка обыкновенных акций «Камаза» (4%), «Возрождения» (7%), «Уралкалия» (6%), «Полюса» (5%) и «Мостотреста» (6%).

Оценка облигаций на неактивном рынке для надзорных целей и рынка репо будет основана на сравнительных моделях, добавил он, в остальных случаях оценивать малоликвидные облигации будут ценовые центры, которые создаются для справедливой оценки неликвидных бумаг.

«Ценовые центры – это организации, которые собирают и обрабатывают информацию о ценах на финансовые инструменты, определяют их стоимость и предоставляют эту информацию участникам рынка. – говорится в комментарии пресс-службы ЦБ на запрос «Ведомостей». Справедливая стоимость бумаги используется профучастниками для налогообложения, оценки стоимости портфелей ценных бумаг и обеспечения. Поэтому мониторинг и оценка функционирования центров важны с точки зрения устойчивого развития и повышения прозрачности финансового рынка, снижения рисков манипулирования ценами на финансовые инструменты, отметили там. Деятельность ценовых центров не требует лицензирования.

«Когда ценовые центры научатся это определять, будет правильнее учитывать данные о ликвидности рынка, чем цены на малоликвидном рынке, где они нерепрезентативны», – добавляет президент НФА Константин Волков.

Самый активный из действующих центров оценки у Национального расчетного депозитария – «Ценовой центр НРД» (ежедневно отслеживает 1500 ценных бумаг). Для оценки неликвидных ценных бумаг он использовал методику СРО «Национальная финансовая ассоциация» (НФА). В этом году руководство НРД выкупило действующую методику расчета у партнеров и сформировала экспертный совет для создания новой методики оценки, в который помимо ЦБ вошли ВТБ, Сбербанка, группа «Открытие» и АИЖК. Представитель НФА сообщил, что они продолжают методологическую разработку новой модели оценки

Новая методика расчета для корпоративных облигаций будет базироваться на расчете ликвидности. «Сейчас оценка ликвидности находится в компетенции трейдеров, которые определяют, рыночная облигация или нет. Чтобы доверить этот вопрос машине, нужно смотреть структуру держателей бумаги, движение на внебиржевом рынке. Эта информация есть только у центрального депозитария» - говорит вице-президент НРД Александр Диаковский. Методика оценки с расчетом ликвидности определит диапазон цены для бумаги, что будет соответствовать практике операций на финансовых рынках, уверен он. НРД, по его словам, рассчитывает разработать оценку стоимости ипотечных ценных бумаг в партнерстве с АИЖК.

Эксперты предполагают, что нововведение может увеличить размер дисконта при залоге ценных бумаг в ЦБ. «Такой подход может повлиять на стоимость финансирования, но не приведет к исключению облигаций из ломбардного списка ЦБ», – говорит управляющий торговых операций на долговом рынке БКС Роман Бернацкий.