Сотрудники китайского Sealand Securities заключили несанкционированную сделку на $1,44 млрд.

Инвестиционный банк Sealand Securities, занимающий с $7,2 млрд активов 31-е место в секторе, может получить «огромный убыток» по сделке с облигациями на 10 млрд юаней ($1,44 млрд), сообщает FT со ссылкой на Тhe Beijing Times. Топ-менеджер облигационного подразделения Sealand Securities Чжан Ян и еще один сотрудник, имя которого не раскрывается, подписали несанкционированные контракты с партнерами банка, пользуясь поддельной печатью.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров