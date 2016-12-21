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Статья опубликована в № 4229 от 21.12.2016 под заголовком: Сила китайской печати

Сотрудники китайского Sealand Securities заключили несанкционированную сделку на $1,44 млрд

Поддельная печать, которой они пользовались, партнеров не смутила
Сотрудники китайского Sealand Securities заключили несанкционированную сделку на $1,44 млрд.
Сотрудники китайского Sealand Securities заключили несанкционированную сделку на $1,44 млрд.
evening_tao / Freepik

Инвестиционный банк Sealand Securities, занимающий с $7,2 млрд активов 31-е место в секторе, может получить «огромный убыток» по сделке с облигациями на 10 млрд юаней ($1,44 млрд), сообщает FT со ссылкой на Тhe Beijing Times. Топ-менеджер облигационного подразделения Sealand Securities Чжан Ян и еще один сотрудник, имя которого не раскрывается, подписали несанкционированные контракты с партнерами банка, пользуясь поддельной печатью.

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