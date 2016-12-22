Коллекторов объединят в реестр

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в ближайшие дни начнет принимать заявки коллекторов на вступление в реестр, заявила заместитель директора службы Татьяна Игнатьева (в конце прошлой недели ведомство стало регулятором коллекторского рынка). Это означает, что коллекторы смогут продолжить работу в январе: по закону о защите должников для взыскания просроченной задолженности с населения агентствам необходимо попасть в реестр. Ведомство начнет его вести в бумажном виде еще до конца этого года, хотя формально для допуска ФССП к регулированию рынка необходимо принять еще девять нормативно-правовых актов, сообщила Игнатьева, добавив: ведомство надеется, что эти документы будут введены в действие в течение нескольких дней.

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