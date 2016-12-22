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Статья опубликована в № 4230 от 22.12.2016 под заголовком: Коллекторов зовут в реестр

Коллекторов объединят в реестр

Новый регулятор рынка начнет принимать заявки на вступление в ближайшие дни
По закону у ФССП есть 20 дней на внесение компании в реестр с момента подачи заявки
По закону у ФССП есть 20 дней на внесение компании в реестр с момента подачи заявки
Д. Абрамов / Ведомости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в ближайшие дни начнет принимать заявки коллекторов на вступление в реестр, заявила заместитель директора службы Татьяна Игнатьева (в конце прошлой недели ведомство стало регулятором коллекторского рынка). Это означает, что коллекторы смогут продолжить работу в январе: по закону о защите должников для взыскания просроченной задолженности с населения агентствам необходимо попасть в реестр. Ведомство начнет его вести в бумажном виде еще до конца этого года, хотя формально для допуска ФССП к регулированию рынка необходимо принять еще девять нормативно-правовых актов, сообщила Игнатьева, добавив: ведомство надеется, что эти документы будут введены в действие в течение нескольких дней.

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Комментарии  ()
Борис Воронин
11:55 22.12.2016
Школота, за учебники
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