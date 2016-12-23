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Статья опубликована в № 4231 от 23.12.2016 под заголовком: Кредит по первому классу

Петербург может занять у Сбербанка 4 млрд рублей

Банк предложил кредит под 9,62% годовых
Сбербанк готов кредитовать Петербург ниже ключевой ставки
Сбербанк готов кредитовать Петербург ниже ключевой ставки
Максим Стулов / Ведомости

Комитет финансов Петербурга заключил со Сбербанком договор на предоставление кредитной линии на 91 день в размере 4 млрд руб., говорится в материалах на сайте госзаказа. Конкурс был объявлен в ноябре, начальная цена контракта составляла 109,698 млн руб., что соответствует процентной ставке 11% годовых. По данным сайта госзаказа, Сбербанк предложил Смольному самую низкую цену контракта в 95,9 млн руб., что соответствует 9,62% годовых. В конкурсе участвовали банк «Санкт-Петербург», предложивший цену в 98,18 млн руб. (9,83%), Совкомбанк – 98,7 млн руб. (9,9%), Газпромбанк – 99,8 млн руб. (10,01%), ВТБ – 105,2 млн руб. (10,08%).

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