Банки
Статья опубликована в № 4232 от 26.12.2016 под заголовком: $58 млрд от «жирных котов»

Deutsche Bank и Credit Suisse заплатят $12,5 млрд по мировому соглашению с минюстом США

Ведомство обвиняет их в нарушениях при продаже ипотечных инструментов перед кризисом 2008 года
Deutsche Bank и Credit Suisse заплатят $12,5 млрд по мировому соглашению с минюстом США, обвинявшим их в нарушениях при продаже ипотечных инструментов перед кризисом 2008 г.
Deutsche Bank и Credit Suisse заплатят $12,5 млрд по мировому соглашению с минюстом США, обвинявшим их в нарушениях при продаже ипотечных инструментов перед кризисом 2008 г.
Kai Pfaffenbach / Reuters

Deutsche согласился заплатить $7,2 млрд, Credit Suisse – $5,3 млрд. Минюст США утверждает, что в предкризисные годы эти банки продавали инвесторам ипотечные облигации subprime как надежные инструменты: в кризис начались массовые дефолты по этим бондам, и инвесторы понесли большие убытки. Собственно штраф составляет $3,1 млрд для Deutsche и $2,5 млрд для Credit Suisse, остальное – это помощь ипотечным заемщикам, которую банки будут выплачивать в течение пяти лет.

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