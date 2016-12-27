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Александр Турбанов покидает аудиторскую СРО ААС

До этого он руководил Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в 2004–2015 гг.
Турбанов попрощался с аудиторами
Турбанов попрощался с аудиторами
А. Махонин / Ведомости

Александр Турбанов покидает пост сопредседателя СРО ААС с 1 января 2017 г., сообщается на сайте «Аудиторской палаты России» (АПР). До этого он руководил Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в 2004–2015 гг.

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