Профучастники Александр Турбанов покидает аудиторскую СРО ААС До этого он руководил Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в 2004–2015 гг. 26 декабря 23:55 Ольга Адамчук / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Турбанов попрощался с аудиторами А. Махонин / Ведомости Александр Турбанов покидает пост сопредседателя СРО ААС с 1 января 2017 г., сообщается на сайте «Аудиторской палаты России» (АПР). До этого он руководил Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в 2004–2015 гг. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров