Александр Турбанов покидает аудиторскую СРО ААС

До этого он руководил Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в 2004–2015 гг.

Александр Турбанов покидает пост сопредседателя СРО ААС с 1 января 2017 г., сообщается на сайте «Аудиторской палаты России» (АПР). До этого он руководил Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в 2004–2015 гг.