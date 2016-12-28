Сырьевые рынки выросли впервые за шесть лет

Инвесторы и аналитики смотрят в 2017 год с оптимизмом

Падение на сырьевых рынках длилось в течение пяти лет. Но 2016 г., начавшись с обвала цен на нефть и ряд металлов, как оказалось, в конечном итоге положил конец длительному «медвежьему» рынку.

Bloomberg Commodity Index, в который входят фьючерсы на 22 сырьевых товара, поднялся за прошедший год более чем на 11%. Индекс продемонстрировал рост впервые с 2010 г., и инвесторы сохраняют позитивный настрой на следующий год.