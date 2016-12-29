Пенсионный бизнес становится слишком дорогим

В 2016 г. почти треть частных пенсионных фондов (НПФ) ушли с рынка. Их число сократилось со 102 до 74. В основном фонды теряли лицензии из-за нарушений (отозвано 18 лицензий). Как правило, из-за недостатка капитала, кроме того, они не соблюдали требования внутреннего контроля, сроки выплат, а также инвестировали пенсионные накопления в обход требований. Самая громкая история – отзыв лицензии у шести фондов, принадлежавших бизнесмену Евгению Новицкому, из-за некачественного состава инвестпортфелей. Однако с рынка уходили в основном небольшие игроки, крупные пенсионные группы старались объединять фонды.

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