Пенсионный бизнес становится слишком дорогим

В 2016 г. почти треть частных пенсионных фондов (НПФ) ушли с рынка. Их число сократилось со 102 до 74. В основном фонды теряли лицензии из-за нарушений (отозвано 18 лицензий). Как правило, из-за недостатка капитала, кроме того, они не соблюдали требования внутреннего контроля, сроки выплат, а также инвестировали пенсионные накопления в обход требований. Самая громкая история – отзыв лицензии у шести фондов, принадлежавших бизнесмену Евгению Новицкому, из-за некачественного состава инвестпортфелей. Однако с рынка уходили в основном небольшие игроки, крупные пенсионные группы старались объединять фонды.