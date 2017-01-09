Низкие комиссионные и разнообразие фондов – залог успеха для управляющих активами в ближайшие годы

Vanguard Group стала безоговорочным лидером на рынке управления активами США в 2016 г.
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В 2016 г. на рынке управления активами США безоговорочным лидером стала Vanguard Group ($3,6 трлн под управлением). Чистый приток в ее фонды составил почти $200 млрд, что больше, чем совокупный результат 10 ближайших конкурентов, сообщает FT со ссылкой на Morningstar. Статистика Morningstar не учитывает данные по биржевым фондам (ETF) – с их учетом клиенты фондов Vanguard вложили в них $288 млрд. На 2-м месте французская Amundi с $35 млрд чистого притока, на 3-м – техасская Dimensional ($23 млрд).