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Статья опубликована в № 4236 от 09.01.2017 под заголовком: Микрозаймам уменьшили процент

Проценты по микрозаймам с января не могут превышать сумму долга более чем втрое

Центробанк предупредил об ограничении ставки для микрофинансовых организаций
Проценты по микрозаймам с января не могут превышать сумму долга более чем втрое – Центробанк предупредил об ограничении ставки для микрофинансовых организаций
Проценты по микрозаймам с января не могут превышать сумму долга более чем втрое – Центробанк предупредил об ограничении ставки для микрофинансовых организаций
М. Стулов / Ведомости

С 1 января 2017 г. проценты, которые начисляют микрофинансовые организации (МФО) по договору потребительского микрозайма, не могут превышать трехкратный размер суммы долга, предупредил ЦБ. Это касается договоров, заключенных начиная с этого года, а также если срок возврата по договору не превышает одного года. Закон также обязывает каждую МФО размещать информацию об ограничениях на первой странице договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора.

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