Проценты по микрозаймам с января не могут превышать сумму долга более чем втрое – Центробанк предупредил об ограничении ставки для микрофинансовых организаций

С 1 января 2017 г. проценты, которые начисляют микрофинансовые организации (МФО) по договору потребительского микрозайма, не могут превышать трехкратный размер суммы долга, предупредил ЦБ. Это касается договоров, заключенных начиная с этого года, а также если срок возврата по договору не превышает одного года. Закон также обязывает каждую МФО размещать информацию об ограничениях на первой странице договора потребительского займа перед таблицей с индивидуальными условиями договора.