Официальный курс доллара ниже 60 рублей впервые за полтора года

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 10 января 2017 г., составил 59,9 руб. – это на 0,8 руб. ниже предыдущего значения (официальный курс на 31 декабря 2016 г. был установлен на уровне 60,7 руб.), свидетельствуют данные Центробанка. Последний раз официальный курс доллара находился ниже 60 руб. 30 июля 2015 г. – тогда он составлял 59 руб. Официальный курс евро на 10 января был снижен на 0,7 руб. до 63,1 руб.

На торгах на Московской бирже в понедельник, 9 января, к 14.00 за доллар давали 59,9 руб., а за евро – 63,0 руб. На биржевых торгах курс доллара опустился ниже 60 руб. 5 января: он держался на этих уровнях до конца недели – до пятницы. Рубль рос вслед за ценами на нефть: фьючерсы на Brent на лондонской торговой площадке ICE Futures в пятницу закрылись на $57,1 за баррель – максимум с ноября 2015 г. Котировки нефти сорта Brent на мировых рынках хотя и снижались, но все равно оставались выше $56 за баррель. К 14.00 за баррель марки Brent давали $56,2. Цены на нефть марки WTI закрепились на уровне выше $50 за баррель. В понедельник днем баррель WTI торговался по $53,2.

Ранее министр финансов Антон Силуанов неоднократно говорил, что российские производители не заинтересованы в сильном рубле и снижение курса доллара ниже 60 руб. угрожает их конкурентоспособности. Главный аналитик инвестиционного департамента «ВТБ 24» Станислав Клещев отмечал, что уровень в 60 руб. за доллар воспринимается как рубеж укрепления национальной валюты, однако, по его словам, доллар дешевле 60 руб. не повлечет за собой снижения экспорта. «Это психологический уровень, который сейчас близок к справедливой стоимости», – подчеркивал он.

В течение нескольких следующих месяцев рубль может еще укрепиться, считает экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин: «Сейчас многие факторы благоприятствуют российской национальной валюте – цены на нефть достаточно высоки, в I квартале у России сильный текущий счет, в конце прошлого года ЦБ предоставил дополнительное валютное рефинансирование». По его подсчетам, справедливая стоимость доллара по году при цене $60 за баррель составляет 58 руб., а при $50 – 63 руб. «В I квартале рубль может быть немного крепче этого прогноза», – указывает Кузьмин.

Если рубль будет и дальше укрепляться, то могут начаться интервенции, но текущие уровни вполне комфортны для ЦБ и Минфина, считает экономист.