Страхование
Статья опубликована в № 4237 от 10.01.2017 под заголовком: ОСАГО разошлось по сети

Страховщики сообщили о росте спроса на е-ОСАГО

С 1 января все страховщики обязаны продавать полисы автогражданки через интернет
Автовладельцы оценили покупку полисов ОСАГО через интернет
Автовладельцы оценили покупку полисов ОСАГО через интернет
Евгений Егоров / Ведомости

Меры Центробанка в отношении страховщиков, не желающих продавать ОСАГО через интернет, дали первые плоды. С 1 по 9 января страховые компании продали около 20 000 электронных полисов, свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Для сравнения: за весь декабрь прошлого года заключено около 33 000 договоров. Больше всего полисов за неделю продано в «проблемных» регионах, где страховые выплаты превышают премии, – Краснодарском крае (2438 полисов), Волгоградской (1248) и Ростовской (1185) областях, а также в Ставропольском крае (1063).

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