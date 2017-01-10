Страховщики сообщили о росте спроса на е-ОСАГО

Автовладельцы оценили покупку полисов ОСАГО через интернет
Евгений Егоров / Ведомости
Меры Центробанка в отношении страховщиков, не желающих продавать ОСАГО через интернет, дали первые плоды. С 1 по 9 января страховые компании продали около 20 000 электронных полисов, свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Для сравнения: за весь декабрь прошлого года заключено около 33 000 договоров. Больше всего полисов за неделю продано в «проблемных» регионах, где страховые выплаты превышают премии, – Краснодарском крае (2438 полисов), Волгоградской (1248) и Ростовской (1185) областях, а также в Ставропольском крае (1063).