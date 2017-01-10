Brent торгуется ниже $55 за баррель

К 9.05 мск вторника мартовские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $54,96 за баррель, февральские фьючерсы на WTI в Нью-Йорке – $52,02 за баррель. В понедельник котировки снизились на фоне снижения курса доллара и несмотря на заверения стран ОПЕК в том, что они готовы выполнять соглашение о снижении добычи, отмечает «Интерфакс».

Участники соглашения начали выполнять ноябрьские договоренности. Они объявили о сокращениях на 60–70% от заявленного ими объема снижения добычи, сказал журналистам министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук. Он уверен, что уровень соблюдения согласованных для стран квот будет «высоким».

Доллар снижается во вторник к корзине валют примерно на 0,3%, что делает нефть, цены на которую определяются в американской валюте, доступнее для покупателей из других стран, добавляет «Интерфакс».

В понедельник цены на нефть неожиданно оставили повышательный тренд и понесли самые большие за месяц потери из-за опасений, что избыток предложения сырья на рынке сохранится, несмотря на действия стран ОПЕК и России. Снижение цен составило по итогам дня 3,8%, напоминает агентство.

На котировки негативно повлияли новости, свидетельствующие о растущих поставках сырья из Ирака и Ирана. Статистика показала рекордные объемы поставки нефти из иракского порта Басра в декабре. Иран же стремительно распродает накопленные за годы санкций запасы нефти, которые хранятся в танкерах. Кроме того, США решили продать 8 млн баррелей из своих стратегических резервов, а метеорологи предсказывают теплую погоду в США до конца зимы.

Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, статистика покажет в среду рост запасов нефти по итогам предыдущей недели в США на 2 млн баррелей.

Более или менее надежные данные о реальном уровне добычи нефти странами ОПЕК появятся в середине февраля, и до этого момента, предсказывают аналитики, единого тренда на рынке не сформируется. Характерно, что в последние пару недель, если сравнивать с предыдущим периодом, когда колебания цен достигали $5 в день, котировки менялись относительно слабо.

Для возвращения «бычьего» настроя на рынке нужны неожиданные позитивные новости, говорится в отчете консалтинговой фирмы Ritterbusch & Associates. В то же время участники рынка в своем большинстве сделали ставки на рост цен, рассчитывая на позитивный эффект от действий ОПЕК, и это повышает уязвимость рынка, приводит The Wall Street Journal мнение R.J. O'Brien & Associates LLC.