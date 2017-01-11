Петербургский метрополитен займет 10 млрд рублей на пять лет

ГУП «Петербургский метрополитен» объявило открытый аукцион на предоставление кредитной линии в размере 10,4 млрд руб., следует из материалов на его сайте. Заявки принимаются до 2 февраля, аукцион назначен на 14 февраля, его шаг – 0,5–5% от максимальной цены. Деньги нужны метрополитену, чтобы финансировать покупку 27 шестивагонных составов метро с асинхронным тяговым приводом для третьей (Невско-Василеостровской) линии. Конкурс на поставку вагонов в сентябре выиграл Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в ЗАО «Трансмашхолдинг») за 13,4 млрд руб. Согласно контракту, первый состав должен поступить в депо до 30 июня 2017 г. В этом году ОЭВРЗ поставит 15 составов, в 2018 г. – 12.

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