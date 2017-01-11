Петербургский метрополитен займет 10 млрд рублей на пять лет

Петербургский метрополитен займет 10,4 млрд руб., чтобы заплатить за 27 новых составов
Сергей Петров для Ведомостей
ГУП «Петербургский метрополитен» объявило открытый аукцион на предоставление кредитной линии в размере 10,4 млрд руб., следует из материалов на его сайте. Заявки принимаются до 2 февраля, аукцион назначен на 14 февраля, его шаг – 0,5–5% от максимальной цены. Деньги нужны метрополитену, чтобы финансировать покупку 27 шестивагонных составов метро с асинхронным тяговым приводом для третьей (Невско-Василеостровской) линии. Конкурс на поставку вагонов в сентябре выиграл Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ, входит в ЗАО «Трансмашхолдинг») за 13,4 млрд руб. Согласно контракту, первый состав должен поступить в депо до 30 июня 2017 г. В этом году ОЭВРЗ поставит 15 составов, в 2018 г. – 12.