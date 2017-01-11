Судьбу аудиторских компенсационных фондов может решить Минфин

В четверг на этой неделе в Минфине должна решиться судьба компенсационных фондов аудиторских объединений, которые с 1 января 2017 г. потеряли статус саморегулируемых организаций (СРО). Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники в двух отраслевых объединениях. Неоднозначная ситуация на аудиторском рынке сложилась после того, как проект поправок в закон об аудиторской деятельности, обязывающий бывшие СРО передать средства компенсационных фондов в действующие СРО (сейчас их всего две – ассоциация «Содружество» и Российский союз аудиторов, РСА), забуксовал в Госдуме, не пройдя первое чтение. Статус компенсационных фондов пока не определен. Их средства могут быть утрачены, высказывал свои опасения один из сотрудников СРО ААС в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» в конце декабря.

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