ЦБ может снизить норматив риска на одного заемщика до 10% от капитала

Центробанк рассматривает идею не ограничивать банки, которые будут работать по упрощенному режиму, возможностью кредитовать только малый и средний бизнес, рассказал в интервью «Интерфаксу» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Регулятор может установить для банков с базовой лицензией более строгий норматив концентрации риска на одного заемщика или группу связанных лиц, сообщил он: «Сделать его, допустим, 10% при нынешнем значении для банков в 25%. У нас нет никаких заранее готовых решений, которыми мы не могли бы поступиться в интересах дела с учетом запросов банковского сообщества». Нормативы, ограничивающие кредиты одному заемщику, все равно сделают естественными нишами для таких банков малый и средний бизнес и население, даже если не вводить специальные ограничения законодательно, подытожил Тулин.

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