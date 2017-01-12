ЦБ может снизить норматив риска на одного заемщика до 10% от капитала

ЦБ может снизить банкам с базовой лицензией норматив риска на одного заемщика до 10% со стандартных 25%
Е. Разумный / Ведомости
Центробанк рассматривает идею не ограничивать банки, которые будут работать по упрощенному режиму, возможностью кредитовать только малый и средний бизнес, рассказал в интервью «Интерфаксу» первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Регулятор может установить для банков с базовой лицензией более строгий норматив концентрации риска на одного заемщика или группу связанных лиц, сообщил он: «Сделать его, допустим, 10% при нынешнем значении для банков в 25%. У нас нет никаких заранее готовых решений, которыми мы не могли бы поступиться в интересах дела с учетом запросов банковского сообщества». Нормативы, ограничивающие кредиты одному заемщику, все равно сделают естественными нишами для таких банков малый и средний бизнес и население, даже если не вводить специальные ограничения законодательно, подытожил Тулин.