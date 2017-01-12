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Сорос потерял почти $1 млрд из-за победы Трампа

Его бывший соратник, наоборот, заработал на американских выборах
Сорос потерял почти $1 млрд из-за победы Трампа
Сорос потерял почти $1 млрд из-за победы Трампа
Jose Luis Magana / AP

Миллиардер Джордж Сорос потерял около $1 млрд после того, как рынки значительно выросли после победы на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

85-летний миллиардер в прошлом году вернулся к управлению хедж-фондом Soros Fund Management, который управляет $30 млрд, принадлежащих Соросу и его семье. Инвестор был осторожен на счет поведения рынков в ноябре, однако после победы Трампа он начал играть на понижение, рассказали собеседники WSJ. Но рынок не оправдал надежд миллиардера. В результате по ряду позиций он получил убытки, приближающиеся к $1 млрд. Соросу пришлось менять свой портфель и в конце 2016 г. он вышел из многих позиций, открытых в расчете на падение рынка, чтобы избежать дальнейших убытков, рассказали источники газеты.

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