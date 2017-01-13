Резервный фонд могут частично сохранить

Если цены на нефть сохранятся на уровне $50, то резервный фонд не будет потрачен полностью, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

«В этом году предусматривается в бюджете использование средств фондов – резервного фонда и фонда национального благосостояния – в объеме 1,8 трлн руб. Объем резервного фонда на 1 января составляет около 970 млрд руб., за счет средств ФНБ остается трата примерно 900 млрд руб. Сможем ли мы сохранить резервный фонд, если цены на нефть останутся на уровне $50 за баррель? Сможем, потому что объем допдоходов может составить около 1 трлн руб.», – сказал он.

Тратить резервный фонд на покрытие дефицита бюджета Минфин планирует начать в марте-апреле, отметил министр. В 2016 г. дефицит бюджета за счет резервного фонда начали финансировать в апреле. «Пока у нас есть остатки, перешедшие с 2016 г.», – уточнил Силуанов. Сколько потратят из резервного фонда – зависит от доходных поступлений и кассового исполнения бюджета.

Дополнительные нефтегазовые доходы Силуанов пообещал тратить только на самое необходимое, «без чего нельзя прожить». «Доходы от нефтегазового сектора для того, чтобы не стимулировать волатильность курса рубля, чтобы снижать процентные ставки, я считаю, что мы должны направлять на то, чтобы сокращать траты резервного фонда. Теоретически это сделать можно, будем готовить соответствующие предложения и обсуждать в правительстве», – подчеркнул министр.

По итогам 2016 г. в резервном фонде осталось 972,13 млрд руб., что эквивалентно $16,03 млрд (в декабре фонд сократился на 1,060 трлн руб.). Весь остаток средств в фонде планируется израсходовать в 2017 г. и начать тратить и фонд национального благосостояния (на 1 января в нем 4 трлн 359,16 млрд руб., что эквивалентно $71,87 млрд). В 2016 г. Минфин потратил 2,137 трлн руб. из резервного фонда на финансирование дефицита бюджета.