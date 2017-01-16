Банки
Статья опубликована в № 4241 от 16.01.2017 под заголовком: Банкиры обогнали ритейлеров

Крупнейшие банки увеличили выдачу потребительских кредитов

Доля продаж бытовой техники и электроники в кредит пока не вернулась на уровень 2014 года
Средняя сумма потребительского кредита увеличивается
Средняя сумма потребительского кредита увеличивается
Евгений Егоров / Ведомости

Северо-Западный Сбербанк в 2016 г. выдал в Санкт-Петербурге 89 500 потребительских кредитов на сумму 21,6 млрд руб., по объему это на 50% больше, чем годом раньше, сообщила его пресс-служба. В целом по Северо-Западу в 2016 г. Сбербанк выдал 58,7 млрд руб. потребительских кредитов (рост – 46%). «ВТБ 24» за прошлый год, по данным пресс-службы, увеличил выдачу в Петербурге и Ленобласти на 107% до 71 800 потребкредитов на сумму 28,8 млрд руб. В «Почта банке» выдачи кредитов наличными в СЗФО увеличились на 154% до 7,9 млрд руб., говорит директор по развитию розничного бизнеса «Почта банка» Григорий Бабаджанян. Северо-Западный филиал банка ВТБ, по словам его представителя, за 2016 г. зафиксировал рост по выдачам потребкредитов на 19%, он выдал более 3 млрд руб.

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