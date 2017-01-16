Универсальные электронные карты больше не выпускаются

«УЭК» объявила о закрытии проекта по выпуску универсальных электронных карт с 1 января 2017 г. В сообщении говорится, что с нового года также прекращено использование универсальной электронной карты в качестве полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и полиса страхового свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС).

В декабре Госдума приняла в третьем чтении проект поправок, который упраздняет универсальную электронную карту как «инструмент предоставления государственных и муниципальных услуг населению». Законодатели исключили главу об УЭК из закона о предоставлении услуг. УЭК – «дочка» Сбербанка, созданная в мае 2010 г. С 2014 г. планировалось выдавать карты гражданам в обязательном порядке, но срок несколько раз переносился, в итоге старт был намечен на январь 2017 г. Карта должна была иметь платежное, социальное, транспортное и банковское приложения. Но масштабировать проект не удалось: в итоге госбанк предлагал построить на основе УЭК национальную систему платежных карт (НСПК), которую в итоге Центробанк решил делать с нуля. Из данных на сайте УЭК следует, что подано лишь около 778 500 заявок на выдачу карты (на июль 2016 г.).

«Карта оказалась не востребована, потому что не осуществились приложения, которые на нее изначально планировалось установить. Удалось реализовать только банковское. Карта не стала электронным идентификатором, тем более электронным паспортом. Много закладывалось надежд, многое навесили на эту карту: и фотографию, и СНИЛС, и подпись, но ничего этого не было сделано», – говорил в декабре руководитель регионального агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области Евгений Дуров (цитата по Rugrad.eu).

В сообщении «УЭК» говорится, что компания продолжает реализовывать проекты в транспортной сфере и сфере ЖКХ, а также работает над биометрическими решениями. Компания является инвестором проекта по безналичной оплате проезда в общественном транспорте Подмосковья – «Стрелка», выступает оператором системы «Ладошки» – биометрической технологии оплаты питания в учебных заведениях, указано в сообщении. В прошлом году стало известно, что «УЭК» не успела оснастить все автобусы ФГУП «Мострансавто», работающего в Подмосковье, стационарными терминалами для приема карт «Стрелка». Срок был до 1 января 2016 г. По условиям договора Сбербанк, выдавший гарантию, должен был заплатить 1 млрд руб. за срыв сроков, однако суд решил, что у УЭК были уважительные причины, и постановил перенести срок установки терминалов на 1,5 года без уплаты гарантии, говорилось в картотеке арбитражных дел.