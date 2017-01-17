АСВ передало активы для выплат клиентам обанкротившихся НПФ «Благовест», «Родник» и «Эрэл». Однако их клиенты, видимо, получат не все заработанные пенсии

Статья опубликована в № 4242 от 17.01.2017 под заголовком: АСВ не хватает на пенсии

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) передало активы негосударственным пенсионным фондам (НПФ), отобранным для выплат уже назначенных пожизненных частных пенсий ликвидируемых НПФ «Благовест», «Родник» и «Эрэл» (лицензии отозваны осенью 2015 г.). Их активы и обязательства по итогам конкурса переданы трем фондам – Национальному НПФ, «Лукойл-гаранту» и «Алмазной осени». Для АСВ это вторая подобная сделка.