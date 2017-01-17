Страхование

Национальный перестраховщик за неделю заработал почти 570 млн рублей

С января вступил в силу закон об обязательной перестраховочной цессии
РНПК за первую неделю действия закона об обязательной 10%-ной перестраховочной цессии заработала почти 570 млн руб.
РНПК за первую неделю действия закона об обязательной 10%-ной перестраховочной цессии заработала почти 570 млн руб.
А. Астахова / Ведомости

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) за первую неделю действия закона об обязательной 10%-ной перестраховочной цессии заработала почти 570 млн руб. - столько составил объем начисленной премии, сообщает представитель компании. Всего российские страховые компании за этот период подали в РНПК 132 обращения.

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С января 2017 г. в соответствии с законом об РНПК страховые компании обязаны передать ей 10% рисков по договорам перестрахования в отношении объектов, которые находятся под действием международных санкций, и РНПК обязана их принять. По другим рискам, согласно закону, страховщики обязаны предложить ей перестраховать 10%, однако РНПК может выбрать, принимать ли на себя такие риски и сокращать ли принимаемую в перестрахование долю.

Основной объем перестраховочной премии пришелся на договоры, подписанные в конце 2016 г. со сроком начала действия в 2017 г., утверждает представитель компании.

РНПК принимает в перестрахование далеко не все риски, в ряде случаев она отказывает страховщикам. Например, компании пытаются передать в перестрахование одиночные транспортные средства или жилые дома физлиц, не обсуждая перестрахование всего портфеля рисков по каско транспортных средств или имущества граждан, замечает зампред правления РНПК Наталья Карпова: «Мы не можем оценить качество такого одиночного, вырванного из портфеля риска, перестрахование которого экономически необоснованно даже для страховой компании с небольшим капиталом».

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Если страховщик не передаст 10% риска в перестрахование НПК, он нарушит страховое законодательство. В этом случае ЦБ предписывает компании устранить нарушение. Если же страховщик его не исполнит, действие его лицензии будет ограничено или приостановлено.

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