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Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Биржа дала опционам две недели

На Московской бирже открываются торги недельными опционами на индекс РТС

Следующим подобным инструментом может стать пара рубль/доллар
По данным биржи, за 2016 г. объем торгов опционами увеличился на 66% и достиг 5,7 трлн руб.
По данным биржи, за 2016 г. объем торгов опционами увеличился на 66% и достиг 5,7 трлн руб.
А. Гордеев / Ведомости

Московская биржа с 26 января 2017 г. запускает на срочном рынке торги недельными опционами, срок исполнения которых составит две недели. На первом этапе будут торговаться только недельные контракты на индекс РТС. Срок действия недельных опционов будет истекать каждый четверг, поясняет представитель Московской биржи. Первые сделки с опционами на фьючерс на индекс РТС будут исполнены 9 февраля 2017 г.

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