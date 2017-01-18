На Московской бирже открываются торги недельными опционами на индекс РТС

По данным биржи, за 2016 г. объем торгов опционами увеличился на 66% и достиг 5,7 трлн руб.

Московская биржа с 26 января 2017 г. запускает на срочном рынке торги недельными опционами, срок исполнения которых составит две недели. На первом этапе будут торговаться только недельные контракты на индекс РТС. Срок действия недельных опционов будет истекать каждый четверг, поясняет представитель Московской биржи. Первые сделки с опционами на фьючерс на индекс РТС будут исполнены 9 февраля 2017 г.