В правление Газпромбанка войдет Владимир Рыскин

«Газпромбанк (Швейцария) не очень большой, в структуре группы он нужен главным образом для обслуживания международных операций корпоративных клиентов Газпромбанка

В правление Газпромбанка может войти Владимир Рыскин – его кандидатура согласовывается с Центробанком, следует из материалов кредитной организации. Рыскин в 2010-2015 гг. возглавлял Газпромбанк (Швейцария), 100%-ную «дочку» Газпромбанка в Швейцарии. После чего остался в структурах банка, занимаясь корреспондентскими отношениями и развитием международного бизнеса.

В правлении банка сейчас 16 человек, в прошлом году его покинул зампред правления Николай Коренев. Представитель банка не смог уточнить, увеличится ли состав до 17 человек или же Рыскин сменит кого-то из топ-менеджеров.

«Газпромбанк (Швейцария) не очень большой, в структуре группы он нужен главным образом для обслуживания международных операций корпоративных клиентов Газпромбанка. Баланс банка очень ликвидный, кредитная книжка не очень большая – иными словами, в основном банк используется для проведения платежей», – говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

В послужном списке Рыскина – работа во Внешэкономбанке СССР и Международном банке экономического сотрудничества, где он трудился в одном отделе с владельцем группы «Онэксим» Михаилом Прохоровым. Именно в Онэксимбанк Рыскин пришел из Мосбизнесбанка и стал первым заместителем Прохорова. Рыскин также руководил Автобанком еще до его присоединения вместе с «Никойлом» к башкирскому «Уралсибу». В объединенном банке он стал заместителем предправления объединенного банка Николая Цветкова.

Люди с подобным опытом работы быстро обрастают связями, его многолетняя работа в международном банке свидетельствует о наличии знакомств в международной финансовой среде, указывает руководитель департамента подбора персонала для финансовых институтов агентства «Контакт» Андрей Захаров.