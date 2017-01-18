Госбанки планируют объединить свои «дочки» в Европе под единой лицензией

«Мы настроены на одну лицензию со штаб-квартирой во Франкфурте», - сказал Костин

ВТБ решил объединить свои европейские дочерние структуры в Германии, Франции и Австрии под одной лицензией, рассказал «РИА Новости» предправления ВТБ Андрей Костин.

По его словам, банк уже ведет переговоры с Европейским центральным банком и ждет, что скоро получит одобрение.

«Решение есть. Сейчас согласовываем его с Европейским центральным банком. У нас идут активные консультации, мы встретили понимание и поддержку. Поэтому я думаю, что в целом мы настроены на одну лицензию со штаб-квартирой во Франкфурте», - сказал Костин.

Сбербанк, у которого, по данным его сайта, есть «дочки» в Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Германии, Сербии, Словении, Хорватии и Чехии, также хочет объединить банки под одной лицензией, знает человек, близкий к банку. Штаб-квартира объединенного банка может находиться в Праге или Вене, уточнил он. «Ведомости» ждут ответа пресс-службы банка.

Зимой 2015 г. Сбербанк выставил на продажу дочерние банки в Венгрии и Словакии, сообщала чешская газета Lidovky со ссылкой на источники. С тех пор Сбербанк объявил только о сделке по продаже «дочки» в Словакии группе Penta Investments. Соглашение о продаже было подписано в декабре 2015 г., сумма сделки не раскрывается.