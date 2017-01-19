ВЭБ не снизил доходность пенсионного портфеля

Доход Внешэкономбанка (ВЭБ) от инвестирования находящихся под его управлением средств пенсионных накоплений граждан России в 2016 г. составил 191,7 млрд руб. по расширенному инвестиционному портфелю, следует из материалов ВЭБа, опубликованных в четверг, 19 января. В IV квартале доход составил 38,8 млрд руб. Суммарная стоимость чистых активов, в которые ВЭБ инвестировал средства пенсионных накоплений, на конец прошлого года составила 1,9 трлн руб.

Согласно ранее опубликованным данным ВЭБа, годовая доходность расширенного инвестиционного портфеля за I квартал 2016 г. составляла 11,7%, за первое полугодие – 11,5%, а за девять месяцев – 11,2%. «Динамика изменения суммы чистых активов основного инвестпортфеля ВЭБа в последние кварталы была равномерной, на основании чего можно предположить, что доходность ГУК по итогам года составит 10-11% на фоне оценки инфляции в 5,4%», – указывает руководитель аналитической службы отраслевой саморегулируемой организации (СРО) Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгений Биезбардис.

Перевод пенсионных накоплений из ВЭБа в Пенсионный фонд России (ПФР) за 2016 г. составил 290,1 млрд руб. По проектировкам бюджета ПФР на 2016 г. было запланировано перечисление в частные пенсионный фонды (НПФ) 270,7 млрд руб. «Поскольку ВЭБ перечислил в ПФР в прошлом году 290,1 млрд руб., то можно предположить, что всего лишь порядка 20 млрд руб. пошло на пенсионные выплаты», – указывает Биезбардис.

Согласно промежуточным результатам переводной кампании 2016 г., по состоянию на 1 декабря граждане подали 7,03 млн заявлений о переводе накоплений из ПФР в НПФ, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ПФР. В самом Пенсионном фонде России сообщили, что итоги переходной кампании за 2016 г. по переводу пенсионных накоплений будут подведены к концу I квартала этого года. «Низкие объемы выплат (1,7 млрд руб. в месяц) объясняются как сравнительно малым количеством пенсионеров, сформировавших пенсионные накопления, которые выплачивает им ПФР, так и небольшим объемом сбережений на счетах новых пенсионеров», – указал Биезбардис, подчеркнув, что основные выплаты начнутся не ранее 2022 г., когда пенсионного возраста 55 лет достигнут женщины 1967 года рождения.