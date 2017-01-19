Профучастники

ВЭБ не снизил доходность пенсионного портфеля

Пенсионные накопления россиян в 2016 году могут принести 10–11% годовых
Перевод пенсионных накоплений из ВЭБа в Пенсионный фонд России (ПФР) за 2016 г. составил 290,1 млрд руб.
Перевод пенсионных накоплений из ВЭБа в Пенсионный фонд России (ПФР) за 2016 г. составил 290,1 млрд руб.
Е. Разумный / Ведомости

Доход Внешэкономбанка (ВЭБ) от инвестирования находящихся под его управлением средств пенсионных накоплений граждан России в 2016 г. составил 191,7 млрд руб. по расширенному инвестиционному портфелю, следует из материалов ВЭБа, опубликованных в четверг, 19 января. В IV квартале доход составил 38,8 млрд руб. Суммарная стоимость чистых активов, в которые ВЭБ инвестировал средства пенсионных накоплений, на конец прошлого года составила 1,9 трлн руб.

Минфин отправил в правительство предложения, обязывающие НПФ инвестировать в бумаги, выпущенные под инфраструктурные проекты
Пенсионные накопления могут пойти на инфраструктурные проекты
НПФ считают это платой за сохранение обязательной накопительной системы

Согласно ранее опубликованным данным ВЭБа, годовая доходность расширенного инвестиционного портфеля за I квартал 2016 г. составляла 11,7%, за первое полугодие – 11,5%, а за девять месяцев – 11,2%. «Динамика изменения суммы чистых активов основного инвестпортфеля ВЭБа в последние кварталы была равномерной, на основании чего можно предположить, что доходность ГУК по итогам года составит 10-11% на фоне оценки инфляции в 5,4%», – указывает руководитель аналитической службы отраслевой саморегулируемой организации (СРО) Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Евгений Биезбардис.

Перевод пенсионных накоплений из ВЭБа в Пенсионный фонд России (ПФР) за 2016 г. составил 290,1 млрд руб. По проектировкам бюджета ПФР на 2016 г. было запланировано перечисление в частные пенсионный фонды (НПФ) 270,7 млрд руб. «Поскольку ВЭБ перечислил в ПФР в прошлом году 290,1 млрд руб., то можно предположить, что всего лишь порядка 20 млрд руб. пошло на пенсионные выплаты», – указывает Биезбардис.

Согласно промежуточным результатам переводной кампании 2016 г., по состоянию на 1 декабря граждане подали 7,03 млн заявлений о переводе накоплений из ПФР в НПФ, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ПФР. В самом Пенсионном фонде России сообщили, что итоги переходной кампании за 2016 г. по переводу пенсионных накоплений будут подведены к концу I квартала этого года. «Низкие объемы выплат (1,7 млрд руб. в месяц) объясняются как сравнительно малым количеством пенсионеров, сформировавших пенсионные накопления, которые выплачивает им ПФР, так и небольшим объемом сбережений на счетах новых пенсионеров», – указал Биезбардис, подчеркнув, что основные выплаты начнутся не ранее 2022 г., когда пенсионного возраста 55 лет достигнут женщины 1967 года рождения.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике