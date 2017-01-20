Курс биткоина все больше отражает происходящее в Китае

Популярность криптовалюты в Китае связана с тем, что она дает возможность вывести деньги из страны
Chris Ratcliffe / Bloomberg
В январе Народный банк Китая (НБК) начал проверки шанхайской биржи BTCC и пекинских OKCoin и Huobi. Первые результаты уже есть. «Эти биржи допускали нарушения, поскольку участвовали в маржинальном финансировании, что оборачивалось аномальной волатильностью на рынке, – говорится в заявлении НБК. – Проверки также показали, что у этих бирж отсутствует контроль за отмыванием денег, который отвечал бы международным требованиям». По данным шанхайского подразделения НБК, биржи биткоинов «занимались бизнесом, выходившим за пределы разрешенного им, и предоставляли финансовые услуги, нарушая правила».