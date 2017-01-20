Крупные страховщики отсеивают невыгодных клиентов по еОСАГО

Несмотря на то что страховщики сообщают о взрывном росте продаж еОСАГО в новом году, купить электронные полисы все еще могут не все желающие: ряд компаний активно отсеивают потенциально невыгодных клиентов, выяснили участники заседания правления Российского союза страховщиков (РСА). На встрече также присутствовали сотрудники Центробанка. О ходе совещания «Ведомостям» рассказали два его участника.

Страховщики избегают невыгодных клиентов при помощи системы «единого агента» в еОСАГО (система, перенаправляющая клиентов, которые по техническим причинам не смогли заключить договор на сайте одного страховщика, на страницу другой страховой компании). Ссылаясь на мнимые неполадки работы сайта, страховщики передают таких клиентов другим компаниям. Самые нежелательные для страховщиков клиенты – жители токсичных регионов, молодые водители, водители с большим коэффициентом бонус-малус, говорит один из участников заседания. Конкретных нарушителей на встрече не называли, но о существовании отбора можно судить по статистике продаж, замечает собеседник «Ведомостей»: например, у «Росгосстраха» продажи в некоторых регионах в разы меньше, чем у других страховщиков.

Клиенты страховых компаний жалуются в ЦБ и РСА, что полис онлайн купить невозможно, говорит другой участник заседания, в основном жалуются на лидеров рынка, в частности на тот же «Росгосстрах». К мелким компаниям, которые не наладили электронные продажи, ЦБ в ближайшее время применит санкции – либо сам, либо по обращению РСА, указывает он. В отношении крупных компаний, искусственно снижающих продажи, РСА разработает систему санкций, говорит собеседник «Ведомостей», иначе ЦБ откажется от принципов работы «единого агента» в рамках еОСАГО и будет контролировать каждого страховщика в отдельности. Санкции разработает рабочая группа при РСА, 9 февраля президиум союза их утвердит, сообщил президент РСА Игорь Юргенс.

Каждый четвертый проданный вчера е-полис, по данным РСА, приходится на «Росгосстрах», утверждает гендиректор компании Дмитрий Маркаров. «У нас нет никаких ограничений на продажи электронных полисов ОСАГО, они идут даже активнее, чем нам бы хотелось, потому что многие полисы продаются в токсичные регионы», – уверяет он.

Система электронных продаж в ОСАГО стартовала, объемы продаж большие, но по отдельным компаниям и регионам видны злоупотребления системой «единого агента», в их отношении действительно надо подготовить санкции, говорит исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. Вероятно, это будут штрафы – как к страховщикам, которые не продают сами, так и к тем, которым клиент передан в рамках системы «единого агента». РСА предлагает штрафовать страховщиков в зависимости от тяжести нарушения, максимальный штраф – за доказанное уклонение от продаж в токсичных регионах – может составить до 200 000 руб., знает один из участников заседания.

Представитель ЦБ не смог оперативно предоставить комментарии.

С 1 января страховщики обязаны обеспечить каждому клиенту возможность купить электронный полис ОСАГО – соответствующие поправки в закон об автогражданской ответственности Госдума приняла летом 2016 г. Ранее компании могли оказывать такую услугу добровольно. Сейчас еОСАГО предлагают 54 страховые компании. Рынок ОСАГО убыточен. В России около 30 регионов, в которых страховщикам невыгодно работать с ОСАГО, говорил руководитель департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук.