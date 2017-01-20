Суд признал обоснованным требование офшора о банкротстве Анатолия Мотылева

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление офшора «Флауари девелопментс лимитед» (Британские Виргинские острова) о банкротстве Анатолия Мотылева, имя которого связывают с банком «Российский кредит», Мосстройэкономбанком, «АМБ банком» и банком «Тульский промышленник». Как сообщает «Интерфакс», суд ввел в отношении должника процедуру реструктуризации долгов и включил требования заявителя - 974,3 млн руб. - в реестр кредиторов должника. Рассмотрение дела о банкротстве Мотылева по существу назначено на 7 июля.

Заявление «Флауари девелопментс лимитед» о банкротстве должника было подано в суд 22 июля. 14 октября 2016 г. суд принял к производству аналогичное заявление банка «Российский кредит». Ранее о банкротстве Мотылева просил и офшор Camilla Properties Limited, но затем, в августе 2016 г., он от этого заявления отказался. В ноябре 2016 г. Мотылев сам попросил признать его банкротом.

Банк России в конце июля 2015 г. отозвал лицензии сразу у четырех банков, подконтрольных ранее Мотылеву: у «Российского кредита», «Тульского промышленника», «М банка» и «АМБ банка». Арбитражные суды признали эти кредитные организации банкротами. В сентябре 2015 г. регулятор сообщил, что, по предварительной оценке, общая дыра в капитале банков, входивших в банковскую группу Мотылева, оценивается в сумму более 100 млрд руб.

Кроме того, у Мотылева было семь пенсионных фондов – «Солнце. Жизнь. Пенсия.», «Сберфонд солнечный берег» и др., их клиентами к моменту отзыва лицензии были 1,13 млн человек, на их счетах было 39 млрд руб. накопительных взносов. Эти потери по закону обязан компенсировать ЦБ. В ходе проверки качества активов банков и входящих в состав группы НПФ регулятор установил, что проводимые внутри группы операции осуществлялись с целью сокрытия информации о реальном финансовом положении банков и пенсионных фондов, а также о выводе активов.

Басманный суд в феврале и марте 2016 г. разрешил обыски и выемки в квартирах и домах Мотылева, писал «Коммерсантъ». По словам источника издания, после обысков на все российское имущество и активы экс-банкира, а это несколько квартир и земельные участки в Одинцовском районе Подмосковья, Басманный райсуд наложил арест с целью погашения возможного ущерба по ходатайству следствия. 23 мая Мосгорсуд рассмотрел жалобу Мотылева на это решение и частично ее удовлетворил, сняв арест с небольшой части имущества банкира. Летом представитель СКР подтвердил «Ведомостям», что против Мотылева возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Речь может идти о махинациях на свыше чем 1 млрд руб. в подконтрольном Мотылеву «М банке».