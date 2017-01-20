Сбербанк выпустит первую карту для болельщиков в своей истории

Сбербанк и Mastercard предложат фанатам карты для российского хоккейного клуба «Салават Юлаев», следует из совместного сообщения банка и платежной системы.

Карта может использоваться как удостоверение болельщика, абонемент для посещения матчей в спортивном комплексе «Уфа-Арена» и бонусная карта для участия в программе лояльности хоккейного клуба, а также как банковская карта.

Это первая карта для спортивного клуба в истории Сбербанка и первая карта ХК «Салават Юлаев», выпущенная на банковской карте, говорится в сообщении Сбербанка. Массовый выпуск карт начнется в апреле 2017 г., когда стартуют продажи абонементов на новый сезон.

Другие банки также активно предлагают клиентам карты болельщика. Например, в 2013 г. совместно с Mastercard банк «Ак Барс» выпустил карту болельщика для ХК «Ак Барс». У банка «Авангард» есть карта для фанатов ФК «Уфа», у «Открытия» – «Карта гладиатора» для болельщиков ФК «Спартак-Москва».

Выгода для банка в запуске таких продуктов состоит в привлечении новой лояльной аудитории и имиджевом сотрудничестве брендов, направленном на популяризацию спорта и спортивного образа жизни, рассказывает директор департамента банковских карт и потребительского кредитования банка «Открытие» Ольга Овчинникова.

Представитель Сбербанка указал, что в этом проекте для банка важно, что он станет партнером по обслуживанию банковских карт на «Уфа-Арене», а также сможет подтолкнуть активных болельщиков к тому, чтобы они совершали больше покупок по карте, стремясь получить бонусы по программе лояльности своего клуба. Он также уточнил, что в дальнейшем Сбербанк может выпустить карты болельщика и для других спортивных клубов.