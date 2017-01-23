Банки Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Рейтинг не пришелся к деньгам Федеральное казначейство упростило для банков участие в бюджетных аукционах Банкам теперь не обязательно получать рейтинг АКРА 22 января 22:53 Ольга Адамчук / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Банкам упростили путь к деньгам казначейства Сергей Портер / Ведомости Госбанки смогут получить доступ к депозитам Федерального казначейства без кредитного рейтинга Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), следует из проекта приказа казначейства, опубликованного на сайте regulation.gov.ru. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров