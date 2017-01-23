Банки
Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Рейтинг не пришелся к деньгам

Федеральное казначейство упростило для банков участие в бюджетных аукционах

Банкам теперь не обязательно получать рейтинг АКРА
Банкам упростили путь к деньгам казначейства
Банкам упростили путь к деньгам казначейства
Сергей Портер / Ведомости

Госбанки смогут получить доступ к депозитам Федерального казначейства без кредитного рейтинга Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), следует из проекта приказа казначейства, опубликованного на сайте regulation.gov.ru.

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