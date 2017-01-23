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Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Пенсиям прописали бонды

ЦБ вновь изменил проект положения по инвестированию средств пенсионных накоплений

Причина – неразбериха с рейтинговыми агентствами
ЦБ третий раз меняет правила инвестирования пенсионных накоплений
ЦБ третий раз меняет правила инвестирования пенсионных накоплений
Е. Разумный / Ведомости

ЦБ третий раз меняет правила инвестирования пенсионных накоплений – в этот раз, как следует из материалов на regulation.gov.ru, изменения коснулись облигаций. В новой версии проекта говорится, что пенсионные накопления могут быть инвестированы фондами в облигации, если их выпуску или эмитенту присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ, либо же они включены в котировальный список первого уровня (последнее положение вступает в силу с 1 июля 2017 г.). В предыдущем варианте положения присутствовал лишь пункт о наличии рейтинга от агентств. Проект доработан по итогам обсуждения с участниками рынка, рассказал представитель ЦБ.

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