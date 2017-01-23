ЦБ вновь изменил проект положения по инвестированию средств пенсионных накоплений

ЦБ третий раз меняет правила инвестирования пенсионных накоплений – в этот раз, как следует из материалов на regulation.gov.ru, изменения коснулись облигаций. В новой версии проекта говорится, что пенсионные накопления могут быть инвестированы фондами в облигации, если их выпуску или эмитенту присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ, либо же они включены в котировальный список первого уровня (последнее положение вступает в силу с 1 июля 2017 г.). В предыдущем варианте положения присутствовал лишь пункт о наличии рейтинга от агентств. Проект доработан по итогам обсуждения с участниками рынка, рассказал представитель ЦБ.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров