ЦБ вновь изменил проект положения по инвестированию средств пенсионных накоплений

ЦБ третий раз меняет правила инвестирования пенсионных накоплений
Е. Разумный / Ведомости
ЦБ третий раз меняет правила инвестирования пенсионных накоплений – в этот раз, как следует из материалов на regulation.gov.ru, изменения коснулись облигаций. В новой версии проекта говорится, что пенсионные накопления могут быть инвестированы фондами в облигации, если их выпуску или эмитенту присвоен рейтинг не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ, либо же они включены в котировальный список первого уровня (последнее положение вступает в силу с 1 июля 2017 г.). В предыдущем варианте положения присутствовал лишь пункт о наличии рейтинга от агентств. Проект доработан по итогам обсуждения с участниками рынка, рассказал представитель ЦБ.