«Нордеа» отдает клиентов Совкомбанку

«Нордеа банк» продал розничный кредитный портфель Совкомбанку. На 1 января 2017 г. размер розничного кредитного портфеля «Нордеа банка» составлял 16 млрд руб., почти весь объем которого составляли ипотечные кредиты (97,3% от портфеля). С 23 января все заемщики-физлица переходят на обслуживание в Совкомбанк.

Продажа розничного кредитного портфеля - часть стратегии «Нордеа банка» по построению в России корпоративно-инвестиционного банка, которую банк реализует с 2015 г., приводятся в пресс-релизе слова предправления «Нордеа банка» Михаила Полякова. «Расчеты все проведены, сделка уже закрыта», - уточнил Поляков «Ведомостям», отказавшись прокомментировать условия соглашения.

Совкомбанк приобретает качественные розничные активы у продавцов с безупречной репутацией, сделка приближает его к достижению стратегической цели в 50% обеспеченных ссуд от общего размера розничного портфеля, приводится в сообщении комментарий зампреда правления Совкомбанка Сергея Хотимского, который пообещал сделать переход комфортным для заемщиков. По данным МСФО за девять месяцев, кредитный портфель Совкомбанка до вычета резервов составляет 165,7 млрд руб., портфель розничный – 64,9 млрд руб., при этом 97% розничного кредитного портфеля Совкомбанка приходится на кредиты без обеспечения, указывает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Решение «Нордеа банка» об отказе от розничного кредитования было принято по итогам IV квартала 2014 г., когда в начале 2015 г. банк проанализировал динамику доходов населения, влияние девальвации, инфляции и уровень безработицы. «Розничное кредитование перестало приносить прибыль, ставки находятся на запредельном уровне, и риски очень высоки, в этих условиях мы не видим возможности наращивать розничный кредитный портфель», – рассказывал в тот момент «Ведомостям» бывший предправления банка Игорь Буланцев.

Представитель Совкомбанка комментарий пока не предоставил.