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«Русский стандарт» подписал новое эксклюзивное соглашение с American Express

Банк сохранил монополию на выпуск премиальных карт, но потерял исключительное право на прием American Express в магазинах
Рустам Тарико заполучил давнего партнера обратно
Рустам Тарико заполучил давнего партнера обратно
Евгений Разумный / Ведомости

Давние партнеры American Express и банк «Русский стандарт» подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проект нового договора, который та признала не противоречащим законодательству. Об этом говорится на сайте ФАС.

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