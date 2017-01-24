Банки «Русский стандарт» подписал новое эксклюзивное соглашение с American Express Банк сохранил монополию на выпуск премиальных карт, но потерял исключительное право на прием American Express в магазинах 23 января 23:42 Анна Еремина / Ведомости {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Рустам Тарико заполучил давнего партнера обратно Евгений Разумный / Ведомости Давние партнеры American Express и банк «Русский стандарт» подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проект нового договора, который та признала не противоречащим законодательству. Об этом говорится на сайте ФАС. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров