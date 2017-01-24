«Русский стандарт» подписал новое эксклюзивное соглашение с American Express

Банк сохранил монополию на выпуск премиальных карт, но потерял исключительное право на прием American Express в магазинах

Давние партнеры American Express и банк «Русский стандарт» подали в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проект нового договора, который та признала не противоречащим законодательству. Об этом говорится на сайте ФАС.