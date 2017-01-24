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Статья опубликована в № 4247 от 24.01.2017 под заголовком: «Пересвету» можно не платить

«Пересвету» можно не платить

ЦБ продлевает мораторий на выплаты кредиторам. Регулятор не успел решить судьбу банка в отведенные законом три месяца
ЦБ впервые вынужден продлить мораторий на выплаты кредиторам – регулятор не успел решить судьбу банка «Пересвет» в отведенные законом три месяца
ЦБ впервые вынужден продлить мораторий на выплаты кредиторам – регулятор не успел решить судьбу банка «Пересвет» в отведенные законом три месяца
М. Стулов / Ведомости

Мораторий на выплаты кредиторам банка «Пересвет» был продлен еще на три месяца, сообщил ЦБ в понедельник. Он действовал с 21 октября, когда в банке была введена временная администрация ЦБ и АСВ. Это первый случай, когда в отведенные три месяца регулятор так и не смог решить судьбу банка, – обычно за этим следует либо отзыв лицензии, либо решение о санации. Кроме того, продление моратория не предусмотрено законом о банкротстве.

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Комментарии  ()
Алдар
12:26 24.01.2017
Можно ли отозвать лицензию у Центрального банка за нарушение законодательства о банковской деятельности.
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