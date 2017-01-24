Лучше всего фондовый рынок США рос, когда президентами были Билл Клинтон и Барак Обама

В первый день после инаугурации Трампа фондовый рынок США открылся в минусе. На 20.00 мск DJ, S&P 500 и NASDAQ снижались на 0,4–0,55%. На европейском рынке потери были еще больше. Панъевропейский STOXX 600 снизился на 0,65%, британский FTSE 100, немецкий DAX и французский CAC 40 – на 0,8%. «После того как Трамп принес присягу, настроения на рынках сменились с эйфории от победы [на выборах] на ожидания трудностей управления, с которыми он может столкнуться», – полагают аналитики Morgan Stanley. Стратег Goldman Sachs Дэвид Костин отмечает, что управляющие фондов в замешательстве: «На многочисленных встречах с клиентами в США, Европе и Азии стало очевидно, что инвесторы не понимают, как лучше распорядиться портфельными вложениями при президентстве Трампа» (цитаты по Bloomberg).

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