Страхование

Минфин и ЦБ предлагают страховщикам поспешить с пополнением капитала

Они намерены поднять минимальную планку на год раньше
Минфин и ЦБ предлагают страховщикам поспешить с пополнением капитала: минимальная планка поднимется на год раньше
Минфин и ЦБ предлагают страховщикам поспешить с пополнением капитала: минимальная планка поднимется на год раньше
Е. Разумный / Ведомости

Минфин предлагает раньше повысить минимальный порог по капиталу для страховщиков, передал «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с текстом поправок. Чиновники намерены поднять планку практически вдвое к 1 июля 2018 г.: универсальным страховщикам – со 120 млн до 225 млн руб., а страховщикам жизни – с 240 млн до 338 млн руб. К 1 июля 2019 г. порог поднимут еще больше – до 300 млн и 450 млн руб. соответственно, перестраховщикам предстоит довести капитал до 600 млн руб. (сейчас – 480 млн руб.).

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