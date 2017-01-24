ЦБ нашел фальшивые рублевые купюры на 204 млн рублей

Больше всего в прошлом году злоумышленники подделывали пятитысячные банкноты
Больше всего в прошлом году подделывали пятитысячные купюры
Больше всего в прошлом году подделывали пятитысячные купюры
Д. Новожилов / Ведомости

За 2016 г. Центробанк России обнаружил 61 046 поддельных рублевых купюр, следует из статистики, опубликованной регулятором. Исходя из данных ЦБ, их совокупный номинал составляет 204,2 млн руб. В 2015 г. регулятор нашел больше подделок – 71 949 шт. на общую сумму 280 млн руб.

Больше всего в прошлом году подделывали пятитысячные купюры, ЦБ обнаружил 36 184 фальшивые банкноты. Фактически мошенники напечатали таких купюр на 180,9 млн руб. Впервые самыми подделываемыми купюрами пятитысячные стали в конце 2013 г., до этого мошенники предпочитали банкноты достоинством 1000 руб.

Неприемлемые деньги
Московские банкоматы и терминалы крупнейших российских банков прекратили прием купюр достоинством 5000 руб. Другого способа остановить вал фальшивых банкнот, которые не распознает техника, у банкиров не нашлось

Теперь же они занимают второе место: в прошлом году злоумышленники незаконно напечатали 22 315 однотысячных купюр – в общей сложности на 22,3 млн руб. На третьем месте по популярности у фальшивомонетчиков банкноты номиналом 500 руб. – ЦБ нашел 2015 подделок. Купюры достоинством 100 и 50 руб. подделываются редко – за весь прошлый год регулятор обнаружил лишь 286 и 52 такие банкноты соответственно.

А вот поддельных банкнот иностранных государств ЦБ в 2016 г. нашел больше – 4546 (в 2015 г. – 3257 шт.). Как и в позапрошлом году, первое место среди подделок иностранной валюты занимает американский доллар – ЦБ обнаружил 4334 такие купюры (в 2015 г. было найдено 2932 шт.). Второе место сохраняет евро – 140 поддельных банкнот. Третье место остается за китайским юанем – 61 купюра. Поддельных фунтов стерлингов в России за прошлый год нашлось всего лишь 8 шт., японских иен – 2 шт., австралийского доллара – 1 шт.

От поддельных и так называемых склеенных купюр (банкноты, состоящие из частей купюр разного достоинства) страдал Сбербанк – в 2015 г. госбанк даже временно ограничивал прием пятитысячных купюр в своих устройствах. В октябре 2016 г. зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что правоохранительные органы достаточно активно реагируют на попытки использования поддельных купюр в банкоматах Сбербанка. «Мы мгновенно настроили свою систему [мониторинга приема поддельных купюр], и у нас потери нулевые – ни один рубль не был зачислен и обналичен», – заявил тогда он (цитата по «Интерфаксу»).

ЦБ: Тысячерублевые банкноты стали подделывать меньше, чем пятитысячные

За 2016 г. Сбербанк выявил более 16 000 поддельных банкнот номиналом 5000 руб. и более 15 500 купюр номиналом 1000 руб., сообщил «Ведомостям» представитель Сбербанка. За три декады 2017 г. госбанк нашел семь поддельных банкнот. Взаимодействие с поставщиками оборудования (устройств самообслуживания) позволяет оперативно внедрять обновленное программное обеспечение (так называемые «шаблоны валют») на устройства самообслуживания банка, говорит он.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя ЦБ.

Находки из платежных терминалов

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