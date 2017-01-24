ЦБ нашел фальшивые рублевые купюры на 204 млн рублей

За 2016 г. Центробанк России обнаружил 61 046 поддельных рублевых купюр, следует из статистики, опубликованной регулятором. Исходя из данных ЦБ, их совокупный номинал составляет 204,2 млн руб. В 2015 г. регулятор нашел больше подделок – 71 949 шт. на общую сумму 280 млн руб.

Больше всего в прошлом году подделывали пятитысячные купюры, ЦБ обнаружил 36 184 фальшивые банкноты. Фактически мошенники напечатали таких купюр на 180,9 млн руб. Впервые самыми подделываемыми купюрами пятитысячные стали в конце 2013 г., до этого мошенники предпочитали банкноты достоинством 1000 руб.

Теперь же они занимают второе место: в прошлом году злоумышленники незаконно напечатали 22 315 однотысячных купюр – в общей сложности на 22,3 млн руб. На третьем месте по популярности у фальшивомонетчиков банкноты номиналом 500 руб. – ЦБ нашел 2015 подделок. Купюры достоинством 100 и 50 руб. подделываются редко – за весь прошлый год регулятор обнаружил лишь 286 и 52 такие банкноты соответственно.

А вот поддельных банкнот иностранных государств ЦБ в 2016 г. нашел больше – 4546 (в 2015 г. – 3257 шт.). Как и в позапрошлом году, первое место среди подделок иностранной валюты занимает американский доллар – ЦБ обнаружил 4334 такие купюры (в 2015 г. было найдено 2932 шт.). Второе место сохраняет евро – 140 поддельных банкнот. Третье место остается за китайским юанем – 61 купюра. Поддельных фунтов стерлингов в России за прошлый год нашлось всего лишь 8 шт., японских иен – 2 шт., австралийского доллара – 1 шт.

От поддельных и так называемых склеенных купюр (банкноты, состоящие из частей купюр разного достоинства) страдал Сбербанк – в 2015 г. госбанк даже временно ограничивал прием пятитысячных купюр в своих устройствах. В октябре 2016 г. зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что правоохранительные органы достаточно активно реагируют на попытки использования поддельных купюр в банкоматах Сбербанка. «Мы мгновенно настроили свою систему [мониторинга приема поддельных купюр], и у нас потери нулевые – ни один рубль не был зачислен и обналичен», – заявил тогда он (цитата по «Интерфаксу»).

За 2016 г. Сбербанк выявил более 16 000 поддельных банкнот номиналом 5000 руб. и более 15 500 купюр номиналом 1000 руб., сообщил «Ведомостям» представитель Сбербанка. За три декады 2017 г. госбанк нашел семь поддельных банкнот. Взаимодействие с поставщиками оборудования (устройств самообслуживания) позволяет оперативно внедрять обновленное программное обеспечение (так называемые «шаблоны валют») на устройства самообслуживания банка, говорит он.

«Ведомости» ожидают комментариев представителя ЦБ.

Находки из платежных терминалов