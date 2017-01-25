В преддверии восточного Нового года Народный банк Китая залил финансовую систему страны деньгами

НБК на прошлой неделе выделил финансовой системе рекордные 1,13 трлн юаней ($164 млрд) ликвидности. С 27 января по 2 февраля Китай будет отмечать Новый год по лунному календарю. В это время спрос на наличные в стране резко возрастает. Сотни миллионов людей дарят родственникам и друзьям юани в традиционных красных конвертах. В этом году праздники совпали с концом месяца – периодом налоговых платежей, что еще сильнее увеличивает спрос на ликвидность.

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