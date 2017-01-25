Ряд банков столкнулись с оттоком средств физлиц в декабре, вопреки сезонности

Прошедший декабрь не был урожайным для банков по части привлечения денег населения. В 2016 г. 31 декабря выпало на субботу и это оказало решающее влияние на то, сколько средств осталось на счетах в банках: люди просто успели больше потратить, чем обычно, объясняет главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Как правило, приток декабря не совсем показателен, поскольку клиенты потом забирают средства в январе, кроме того, внутридневная волатильность вкладов очень высока: скажем, в Сбербанке в обычный день она может достигать 50 млрд руб., приводит он пример.

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