ЦБ решил поддержать крупнейший банк Дальнего Востока

Потеря 6,5 млрд руб. для АТБ существенна, это 63% его основного капитала, указывало Fitch, обосновывая снижение рейтинга АТБ до преддефолтного уровня – ССС

Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: ЦБ не играет в домино

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) – материнская структура рухнувшего «М2М прайвет банка» – не создал резервы на средства, которые потерял в «дочке», следует из отчетности АТБ на 1 января. Банк предоставил М2М 6,5 млрд руб., говорил «Ведомостям» представитель АТБ. В начале декабря Центробанк отозвал у М2М лицензию, что предполагает полное резервирование этих средств.