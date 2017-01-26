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Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: ЦБ не играет в домино

ЦБ решил поддержать крупнейший банк Дальнего Востока

Регулятор дал Азиатско-Тихоокеанскому банку отсрочку на создание резервов по потерям в рухнувшем «М2М прайвет банке»
Потеря 6,5 млрд руб. для АТБ существенна, это 63% его основного капитала, указывало Fitch, обосновывая снижение рейтинга АТБ до преддефолтного уровня – ССС
Потеря 6,5 млрд руб. для АТБ существенна, это 63% его основного капитала, указывало Fitch, обосновывая снижение рейтинга АТБ до преддефолтного уровня – ССС
С. Портер / Ведомости

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) – материнская структура рухнувшего «М2М прайвет банка» – не создал резервы на средства, которые потерял в «дочке», следует из отчетности АТБ на 1 января. Банк предоставил М2М 6,5 млрд руб., говорил «Ведомостям» представитель АТБ. В начале декабря Центробанк отозвал у М2М лицензию, что предполагает полное резервирование этих средств.

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