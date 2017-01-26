Экс-президент Goldman Sachs Гэри Коуэн уходит из банка с $284 млн

Коуэн незамедлительно получит $123 млн деньгами и акциями, которые должны были быть выплачены ему позже, сообщают FT и Bloomberg. Ускоренная выплата – обычная, хотя и не всеми одобряемая практика на Уолл-стрит. На быстрое получение «золотого парашюта» могут рассчитывать банкиры, уходящие на высокий государственный пост. Это дает им возможность избежать конфликта интересов. Так было, например, в 2006 г., когда Goldman покидал Генри Полсон, чтобы стать министром финансов в администрации Джорджа Буша-младшего.

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